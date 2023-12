Halle vindt na lange zoektocht nieuwe uitbater voor Sportcafé De Bres

Sportcafé De Bres was geruime tijd dicht, want de stad vond maar geen nieuwe uitbater. “De zoektocht was niet eenvoudig en we moesten geduld hebben,” zegt schepen Pieter Busselot. Tot Emma De Valck zich overtuigd kandidaat stelde. “Ik groeide op in de horeca,” zegt ze. “Mijn opa hield 17 jaar de cafetaria van de sporthal in Schepdaal open. Ik zat vijf jaar in Halle op school en ken de stad. Hiervoor baatte ik een broodjeszaak uit.”

Emma wil zowel sporters als verenigingen een plek geven in Sportcafé De Bres. Ze serveert er warme maaltijden, maar ook tapasplankjes. Intussen lopen de eerste aanvragen voor een vereniging of eetfestijn binnen. “Dat is leuk, want het betekent dat mensen blij zijn dat de cafetaria opnieuw opengaat.”

Sportcafé De Bres opent vanavond om 16u30.