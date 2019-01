Halle wil bossen uitbreiden

Halle krijgt er in de toekomst wellicht bossen bij. Het OCMW van Halle verkoopt namelijk een aantal gronden in deelgemeente Lembeek aan het Agentschap Natuur en Bos.

In december besliste de OCMW-raad van Halle om ongeveer 5,5 hectaren akkers en weilanden te verkopen voor 250.000 euro. De gronden bevinden zich in Lembeek en worden momenteel verpacht maar dat brengt te weing op. Het Agentschap Natuur en Bos is kandidaat koper. Het wil de percelen op termijn bebossen met de bedoeling het Hallerbos, het Lembeekbos en Maasdalbos te verbinden.

Alles past in het Plan Boommarter van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei voor een groot bos- en natuurcomplex ten zuiden van Halle. Om de bebossing te financieren wil men een beroep doen op het boscompensatiefonds van de Vlaamse Overheid. Maar de aankoop van de gronden kan pas doorgaan als Vlaams milieuminister Joke Schauvliege hiervoor haar goedkeuring geeft.

Uitbreiding kasteelpark

Iets verderop richting het centrum van Lembeek, ontwikkelt de stad Halle ook Zenneweide. Daarbij wordt 8 hectare open ruimte omgetoverd tot een natuurpark dat bijna volledig toegankelijk wordt voor bezoekers. Het kasteelpark in het centrum van Lembeek wordt daardoor fors uitgebreid.