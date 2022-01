Halle wil parkeerbeleid vereenvoudigen en goedkoper maken

Het nieuwe parkeerbeleid dat Halle vorig jaar invoerde, beroerde de gemoederen. Meermaals werd er geprotesteerd tegen de invoering van nieuwe parkeerzones en de duurdere tarieven. De stad Halle hield altijd voet bij stuk en herhaalde dat het beleid na een jaar geëvalueerd zou worden. Dat is nu gebeurd en er ligt een voorstel met aanpassingen op tafel.

Vanaf 1 februari wil het stadsbestuur de parkeerzones vereenvoudigen. De gele zone zou worden afgeschaft en de parkings die daartoe behoorden, zouden worden opgenomen in de groene zone. Zo zou er in de binnenstad enkel nog een rode en een groene zone zijn, wat duidelijker is. Daarbij zouden ook de parkeertarieven voor die zones verlaagd worden. Nu betaal je in een rode zone de eerste twee uur 1,80 euro. Die prijs zou bijna gehalveerd worden naar 1 euro per uur. In een groene zone zou het tarief zakken van 1,20 euro per uur naar 0,5 euro. Op 15 koopzaterdagen kan je gratis parkeren in de groene en rode zones. De prijs voor een zorgverstrekkerskaart zou gehalveerd worden tot 50 euro per jaar. Abonnementstarieven blijven behouden.

Vanaf 1 april wil Halle nog meer aanpassingen doorvoeren. Zo zou je een uur langer kunnen parkeren in de blauwe zones. Inwoners van die zones zullen ook bezoekerspassen kunnen gebruiken wanneer ze bezoek ontvangen. Die zullen langer geldig zijn dan de maximumparkeertijd van 3 uur. In de lente zouden er ook meer shop&go-plaatsen bijkomen. Daar kan je maximaal een half uur gratis parkeren.

Op de komende gemeenteraad van 25 januari wordt het volledige plan uit de doeken gedaan.