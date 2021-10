Verenigde Handelaars Halle: "parkeerbeleid is de nagel aan de doodskist"

De Verenigde Handelaars Halle vragen in een open brief aan het stadsbestuur om de herziening van het nieuwe parkeerbeleid. “De ondermaatse bezettingsgraad van de Halse parkings weerspiegelt de bezoekersgraad van de ooit zo succesvolle straten en pleinen,” klinkt het. “Een halvering van de torenhoge parkeertarieven levert in de nabije toekomst gegarandeerd een bezettingsgraad x2 op.” De open brief kwam er nadat de VHH bijna 70 handelaars uit de Zennestad bevroeg.

In de eerste barometer van de Verenigde Handelaars Halle geven de meeste handelaars aan dat het parkeerbeleid, de bereikbaarheid en de leegstand de grootste factoren zijn die mensen ervan weerhouden het Halse stadscentrum te bezoeken. De VHH wil het tij keren door gezamenlijk op de noodrem te staan. “Het kan nu eenmaal zo niet verder. Vandaag leggen we de vinger op één van de vele etterende wondes die ons zieltogend centrum rijk is. Het parkeerbeleid… de nagel aan de doodskist van elke Hallenaar,” klinkt het in de open brief aan het schepencollege.

Het nieuwe parkeerbeleid in Halle werd begin dit jaar ingevoerd. Het stadscentrum is opgedeeld in drie betalende zones en één zone waar je je schijf kan leggen. Als principe geldt: ‘hoe dieper in het centrum, hoe duurder parkeren’.

Schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen!) laat weten niet via de pers te willen reageren. Hij wil de open brief eerst binnen het schepencollege bespreken en vervolgens in dialoog gaan met de VHH.