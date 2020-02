Halle wil vrachtwagenproblematiek intergemeentelijk aanpakken

“Voor vrachtwagenbestuurders is het niet altijd eenvoudig om een veilige parkeerplaats te vinden, zeker niet wanneer de betrokken bedrijven zelf geen parking hebben. Gevolg: bestuurders laten hun vrachtwagen achter op een parking of parkeerstrook die eigenlijk bestemd is voor autoverkeer”, legt schepen van Mobiliteit in Halle Bram Vandenbroecke uit. Vooral langs gewestwegen of op carpoolparkings staan vaak veel vrachtwagens. “Sommige parkeren zich zelfs in een woonkern en dat is niet altijd bevorderlijk voor de verkeersveiligheid”, aldus Vandenbroecke. Halle wil het probleem aanpakken maar tegelijk vermijden dat het zich verplaatst naar een naburige gemeente. “Daarom gaan we samen met Asse, Beersel, Dilbeek Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw werk maken van een intergemeentelijke oplossing”, zegt Vandenbroecke. “Om de problematiek in kaart te brengen zal er eerst een studie uitgevoerd worden. Op basis van deze informatie zullen vervolgens enkele maatregelen uitgewerkt worden. Voor de studie heeft de stad zo’n 8.200 euro vrijgemaakt.”