Halle wint juridische strijd tegen baanwinkels, maar die moeten niet sluiten

In 2017 verzette de stad Halle zich tegen het project omdat ze kleding- en schoenwinkels liever in het stadscentrum ziet. Maar in de juridische strijd maakte de stad een procedurefout. In plaats van de socio-economische vergunning van de winkels te weigeren, gaf ze enkel een negatief advies. Van de hogere overheden kreeg de projectontwikkelaar daardoor de nodige vergunningen. Halle gaf de strijd niet op en nu drie jaar later krijgt het gelijk van de Raad van State. Toch mogen de winkels openblijven na overleg met de stad Halle.

“Deze gang van zaken is echt kafka in Halle”, zegt gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA). “Na een lange juridische slag haalt de stad haar gelijk. En juist nu de vergunning wordt vernietigd, beslist het college toch een positief advies te geven. Hiermee gaat het niet alleen lijnrecht in tegen zijn eerdere houding, het negeert ook drie negatieve adviezen van de diensten mobiliteit, ruimtelijke ordening en lokale economie. Het stadsbestuur lijkt dan toch een voorstander voor de komst van deze baanwinkels."

De stad Halle geeft toe dat ze van gedacht is veranderd. "In de handelszaken werken bijna uitsluitend inwoners uit Halle en omgeving. In deze economische moeilijke tijden zouden ze werkloos worden als we zouden verplichten om de winkels te sluiten. De ondernemers hebben ons ook verzekerd dat ze nergens anders de winkel zouden openen", zegt schepen van Lokale Economie Johan Servé (sp.a). "Tegelijkertijd willen we wel blijven investeren in de stadskern. Via een centrummanager willen we de leegstaand aanpakken."