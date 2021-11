Halle zet centrummanager aan de kant: "het klikte niet"

In Halle is centrummanager Erik Baptist aan de kant geschoven. Zijn taken worden overgenomen door leegstandsmanager Jan Boots. De stad Halle stelde de centrummanager nog maar zes maanden geleden aan, “maar het klikte niet met de handelaars,” aldus schepen van Lokale Economie Johan Servé.

Baptist kreeg via het bureau City D-WES één dag per week de taak om een visie te ontwikkelen, zodat het centrum van Halle opnieuw een echte trekpleister zou worden. Zijn collega en CEO van City D-WES Jan Boots moest de leegstand in Halle een halt toekennen. Na een vraag op de jongste gemeenteraad blijkt dat Erik Baptist intussen ontslagen is door de stad Halle. Volgens het stadsbestuur was Baptist inhoudelijk sterk bezig, maar kon hij de verwachtingen van de handelaars niet inlossen. Zij willen commerciële evenementen en dat lag moeilijker bij Baptist. Zijn taken zijn nu overgenomen door leegstandsmanager Boots die volgens het bestuur wel goed werk aflevert.