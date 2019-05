Halle zet licht op groen voor gebruik intelligente camera's

Met de goedkeuring ontstaat er een cameraschild in de politiezone Zennevallei, want Sint-Pieters-Leeuw gebruikt al intelligente camera's en Beersel werden de voorbije maanden ook ANPR-camera's geïnstalleerd. Om wettelijk in orde te zijn, moest het Halse stadsbestuur wel zijn fiat geven. De camera's herkennen geseinde voertuigen, maar zijn ook handig in de strijd om de criminaliteit.

De stad Halle wil ook extra verplaatsbare intelligente camera's gebruiken in de toekomst. Twee voertuigen van de politiezone Zennevallei zijn uitgerust met zo'n camera. Die hebben dezelfde mogelijkheden als de vaste camera's, maar kunnen wel niet aangestuurd door de federale politie.

Verder wil Halle ook het gebruik van verplaatsbare camera's opvoeren. Die zullen worden ingeschakeld bij grote evenementen, om overlast aan te pakken en de openbare orde aan te pakken. De gemeenteraad stemt er ook mee in dat in geval van hoogdringendheid, de burgemeester oordeelt of de politie al dan niet gebruik mag maken van een verplaatsbare camera.