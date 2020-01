Hallebad goed voor 280.000 bezoekers

Zo'n 280.000 mensen hebben vorig jaar Sportoase Hallebad bezocht. Daarmee zet het zwembad in Halle een nieuw bezoekersrecord neer. Het aantal bezoekers is in 2019 met ongeveer 18.000 gestegen tegenover 2018.

De absolute topdag in 2019 was 25 juli. Op de dag waarop de hoogste temperaturen ooit in ons land werden gemeten, zochten 1.823 bezoekers verkoeling in het bad. "Sportoase Hallebad bevestigt zijn stabiele werking en is blij met de cijfers.Ook in 2020 investeren wij verder in onze klanten, met nog meer aandacht voor een warm en persoonlijk contact. Dit goede voornemen zet Sportoase alvast om in de praktijk door iedereen te testen op zijn of haar gezondheid. Tot en met 19 januari bieden wij iedereen een vrijblijvende gezondheidsanalyse aan", zegt Michaël Schouwaerts, algemeen directeur van Sportoase.

Sportoase Hallebad opende de deuren in 2016. De eerste drie maanden was het zwembad al goed voor 90.000 bezoekers. Op termijn wil Sportoase Hallebad 300.000 bezoekers per jaar ontvangen.