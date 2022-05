Hallenaar Jeroen D'hoedt stopt met atletiekcarrière

Veldloper Jeroen D’hoedt uit Halle neemt afscheid van de atletiek. Dat maakte hij bekend op Instagram. De voorbije jaren had hij meerdere blessures. Het hoogtepunt in de carrière van D’hoedt was zijn deelname aan de Olympische Spelen in Rio.

Jeroen D’hoedt is 32 jaar en zegt zijn sportcarrière vaarwel. De Hallenaar werd in 2009 kampioen veldlopen bij de U20 op het Europees kampioenschap atletiek in Dublin. Niet veel later won hij de CrossCup bij de senioren.

Later combineerde hij het veldlopen met middellange afstanden op de atletiekpiste. In 2016 plaatste hij zich op de 3.000 meter voor de Olympische Spelen in Rio. De jongste jaren had hij last van blessures. “Ik had graag afscheid genomen op een groot kampioenschap, maar mijn lichaam had het de voorbije jaren moeilijk om op het hoogste niveau te presteren,” schrijft hij op Instagram.