Hallenaren willen met selfies bomenkap langs kanaal tegenhouden

Volgens de Vlaamse Waterweg hebben 148 Canadese populieren langs het kanaal een bepaalde leeftijd bereikt en zijn ze kaprijp. Door de droogte van de voorbije zomers zou het bovendien niet meer veilig zijn om ze langer te laten staan. Daar hebben de Hallenaren Stef en Wouter hun twijfels bij. Ze willen met een nieuwe actie druk uitoefenen zodat zoveel mogelijk bomen zo lang mogelijk kunnen blijven staan.

"Het is de bedoeling om zoveel mogelijk selfies te krijgen hier, aan de bomen", zegt Wouter Adams. "De bedoeling is dat de mensen hun foto’s posten in de groep ‘De Halse Populieren’, een Facebookgroep die we opgestart hebben. We hopen zo veel mogelijk foto’s bij elkaar te krijgen om dat unieke zicht dat we hier hebben in Halle te kunnen bewaren."

Een uitgebreid verslag zie je vanavond in ons Nieuws.