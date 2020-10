Hallerbos 100 voetbalvelden groter in 20 jaar tijd

Het Hallerbos is de voorbije twee decennia met 62 hectare of 10 procent gegroeid. Die forse uitbreiding is mee te danken aan het Plan Boommarter, een initiatief dat zich al jarenlang focust op meer natuur in en rond Halle.

“De naam van het project is geïnspireerd door de boommarter en zijn favoriete leefgebied”, vertelt Koen De Rijck, projectcoördinator van Plan Boommarter. “De boommarter heeft nood aan grote, goed verbonden bossen. Door het gebied van 2000 ha mooier en groener te maken kunnen er opnieuw boommarters leven.” Plan Boommarter is een samenwerking van Vlaamse overheid (Natuur en Bos), stad Halle, Natuurpunt Halle, Provincie Vlaams-Brabant, Natuurgidsen Zuidwest Brabant en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. De voorbije jaren werden flinke stappen gezet in het verbinden van grote en kleine stukken natuur. “Het Hallerbos werd 10% groter tot 622 hectare op 20 jaar tijd. Dat zijn in totaal meer dan 1000 voetbalvelden. Dat is een goede zaak voor natuur en mens. Het bos groeit en mensen zijn enthousiast.” zegt Koen De Rijck. “We kunnen spreken van een succes want het recept van Plan Boommarter inspireert ook andere regio’s om voor hun bossen en natuur te zorgen”, vult Patrick Huvenne, regiobeheerder voor Agentschap Natuur en Bos, aan. Om de vooruitgang van het project te illustreren, werd een filmpje gemaakt van Plan Boommarter.