Hallerbos krijgt ecobrug

Het Hallerbos, dat in Essenbeek in twee delen gesneden wordt door de autosnelweg, wordt in 2022 opnieuw verbonden via een ecoduct. Dat heeft senator Mark Demesmaeker (N-VA) vernomen van Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA). Vlaanderen trekt 7 miljoen euro uit voor de bouw van de ecobrug.

Het Hallerbos is één van de prioriteiten in een actieplan dat Vlaanderen heeft opgesteld om versnipperde natuurgebieden met elkaar te verbinden. Voor Halle heeft deVlaamse overheid de grootste investering voorzien. “De Vlaamse regering reserveert er 7 miljoen euro voor. Dat is bijzonder goed nieuws voor ons ‘Plan Boommarter’”, zegt senator en gemeenteraadslid Mark Demesmaeker (N-VA). “Dat project werkt net aan meer en betere natuurverbindingen tussen onze bestaande bos-en natuurgebieden. Die zijn nodig om het leefgebied van soorten te vergroten en zo de biodiversiteit te versterken.

Ook het stadsbestuur is opgetogen over de plannen. "Het is een fantastische zaak", zegt schepen van milieu Bram Vandenbroecke (Groen) in Het Laatste Nieuws. "Er werd al langer over gepraat, maar we zijn tevreden dat de brug er nu effetief komt. Het is een goede zet voor de biodiversiteit in het Hallerbos." Volgens Demesmaeker krijgen de dieren met de brug nog meer kans om zich veilig te verplaatsen in het bos. “De ‘ecobrug met medegebruik’ kan met een ombouw van de bestaande brug ter hoogte van de Vlasmarktdreef gerealiseerd worden, of via een nieuwe brug”, besluit Demesmaeker.

Het project in het Hallerbos is één van de 15 ecoducten of tunnels die Vlaanderen de komende jaren wil realiseren. Ook een brug of tunnel aan de A12 in Meise behoort tot de plannen.

Foto: Google Maps