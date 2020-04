Halse ondernemer opent webshop om lokale handelaars met grote webwinkels te laten concurreren

“Je vindt het hier, je vindt het daar. Steun je lokale handelaar.” Met die woorden lanceert ondernemer Eddy Mespreuve van het Halse Carbomat de een webwinkel om lokale handelaars in deze tijden van corona te laten concurreren met de grote buitenlandse webshops. Al had hij nooit gedacht een wereldvirus te moeten bestrijden.

“Een wereldvirus bestrijden? Eerlijk gezegd stond dit niet op onze planning. En ik vermoed ook niet op die van jullie.” Met die woorden kondigt Mespreuve de oprichting van de webwinkel megasto.be aan. De naam staat voor ‘Megastock’, want het is de bedoeling dat lokale handelaars uit de regio Halle hier hun koopwaren aanbieden. Op de website zijn nu al tal van categorieën aangemaakt, zoals ‘speelgoed & hobby’, ‘dieren’, ‘kleding, schoenen en accessoires’. Nu is het nog wachten op lokale ondernemers die op de kar springen.

“Bij Carbomat zijn we al in 2007 gestart met de online verkoop van onze producten. Vandaag merken we dan ook dat onze omzet voor 60 procent uit die online verkoop komt,” aldus Mespreuve. “In deze crisistijden is het cruciaal dat lokale handelaars elkaar proberen te helpen en daarom richtte ik Megasto.be op.”