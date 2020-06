In Halle wordt de Stroppenweg een nieuwe verbindingsweg naar het centrum van Halle. Via die weg zal je binnenkort het containerpark kunnen bereiken.

De Stroppenweg is momenteel nog een klein, doodlopend baantje maar daar komt binnenkort verandering in. De werken voor de herinrichting van de Stroppenweg beginnen al in augustus. De weg wordt verbreed tot een tweevaksbaan met fiets- en voetpaden. De nieuwe invalsweg is onder andere nodig om het stadsmagazijn en in de toekomst ook het containerpark te kunnen bereiken.