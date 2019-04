Halse zusters wijken niet voor het Vaticaan

Het klooster wordt bewoond door zuster Marie-Madeleine, zuster Margie-Angela en zuster Imelda. Te weinig oordeelt het Vaticaanstad, dat zegt dat het klooster dicht moet. “We leven al 117 jaar hier nadat we uit Frankrijk gevlucht waren omdat men ons kloosterpatrimonium wilde aanslaan. De geschiedenis herhaalt zich. Het is waar dat we met een klein groepje zijn, maar toch hebben we onze plaats hier tussen de mensen,” zeggen de zusters via Facebook.

Toekomst als begijnen

De zusters willen niet dansen naar de wetten van de Kerk en geven daarom een nieuwe draai aan hun klooster. “We veranderen van slotzusters in begijnen. Dat is een hele stap, maar het is de enige manier om tussen de mensen te blijven wonen en een teken te zijn van Gods nabijheid en liefde,” aldus de zusters.

De zusters hopen zelfs dat de verandering nieuwe leden kan aantrekken. In het klooster staan momenteel 12 kamers leeg. “Begijnen zijn wat vrijer, de stap om bij ons te komen is minder groot, en misschien krijgen we wel geïnteresseerde vrouwen die ons nieuwe begijnenleven willen delen,” besluiten de zusters.