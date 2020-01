Hangjongeren teisteren Wemmel: vandalisme, vuurpijlen en brandstichtingen

Brandstichting aan vuilnisbakken en een inkomhal en vuurwerk waarmee brievenbussen en vuilnisbakken worden opgeblazen. Het palmares van de hangjongeren is triest volgens burgemeester van Wemmel Walter Vanseenkiste (LB Wemmel). "Het gaat om regelrecht vandalisme. Verder zijn er ook nog het vernielen van een AED-reanimatietoestel, sluikstorten, bedreigingen, het gebruik van verdovende middelen en lachgas, het afsteken van vuurpijlen, het spelen van luide muziek ’s nachts, joyriding op brommers en agressief gedrag tegenover de politie”, zegt Vansteenkiste.

Overlast die dringend moet stoppen volgens de gemeente. Daarom voert Wemmel de strijd tegen de hangjongeren op. Via een politievordening geeft de gemeente Wemmel tijdelijk meer bevoegdheden aan de politie. "Zo kunnen zij ook minderjarigen identificeren. 35 van de jongeren kennen we intussen al. Het merendeel woont in de gemeente, de helft van hen is minderjarig. Hun ouders zijn verwittigd", aldus Vansteenkiste.

De jongeren riskeren vanaf nu GAS-boetes tot 350 euro als de politie ‘kwaadwillige samenscholingen’ vaststelt. Dat gaat over bijeenkomsten van meer dan twee personen die de openbare orde en veiligheid in het gedrang brengen. Ook de Deskundige Jeugd van de gemeente zal in contact treden met de jongeren om na te gaan wat hun noden zijn. De politievordening loopt tot en met april, wordt dan geëvalueerd en indien nodig verlengd.