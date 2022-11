Hart voor Mensen dringend op zoek naar plek voor voedselbedelingen

Hart voor Mensen bestaat intussen vier jaar en heeft al tientallen gezinnen geholpen door onder meer voedselbedelingen, giften van kledij en het aanbieden van noodzakelijke producten. “En geloof mij, in deze tijden komen er steeds meer gezinnen aan onze deur aankloppen”, zegt secretaris Nancy De Veuster. “We zijn echter zelf heel dringend op zoek naar een nieuwe locatie om onze voedselbedelingen te kunnen doen. Op 31 december wordt de plek die we tijdelijk mochten gebruiken – de Bethaniekerk in Peutie – omdat men daar andere plannen heeft. Wij hebben een 150 à 200 vierkante meter nodig. We moeten namelijk ook onze kledij kunnen stockeren en koelkasten en diepvriezers te plaatsen.”

Wie dus een grote hangar, een loods, een winkel, een zaak die gesloten is of een leegstaand pand heeft of iemand kent die zou kunnen helpen, wordt gevraagd contact op te nemen met de vzw. “Dan zijn ook wij uit de nood geholpen en kunnen wij onze activiteiten om mensen in armoede te helpen verderzetten. Ons budget is niet enorm groot maar een compromis is zeker te vinden”, besluit De Veuster.