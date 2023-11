Heemkring Rausa verzet zich tegen Pajottegem als fusienaam: “Naam claimen is onaanvaardbaar”

Heemkring Rausa in Roosdaal verzet zich tegen Pajottegem als mogelijke naam voor de fusiegemeente die Galmaarden, Gooik en Herne gaan vormen. In een brief vraagt het de gemeenten om de naam te schrappen van de keuzelijst. “Het claimen van een naam die een heel gebied omvat, is volgens ons onaanvaardbaar”, klinkt het.

Begin deze week maakten Galmaarden, Gooik en Herne de vijf namen bekend waaruit de inwoners de nieuwe naam van de fusiegemeente mogen kiezen. Eén daarvan is Pajottegem. “Letterlijk: de woonplaats van Pajotten. Onze drie gemeenten maken deel uit van de prachtige regio Pajottenland”, klinkt het bij Galmaarden, Gooik en Herne. Al is niet iedereen opgezet met de naam. Zo vraagt Heemkring Rausa in Roosdaal om Pajottegem van de lijst te halen.

“Als erfgoedvereniging kunnen wij niet anders dan onze bezwaren uiten tegen de naam”, staat te lezen in een brief aan de drie gemeenten. “Over smaak valt niet te discussiëren, maar het claimen van een naam die een heel gebied omvat, is volgens ons onaanvaardbaar. Wij weten uiteraard dat het Pajottenland geen officiële grenzen heeft, maar dat dit gebied meer dan drie gemeenten omvat, is een onbetwistbaar feit.”

Ook andere buurgemeenten zijn volgens Rausa niet opgezet zijn met de naam. “We hopen bijgevolg dat die bezwaren ernstig worden genomen en de naam uit de lijst van mogelijke kanshebbers wordt geschrapt en op het briefhoofd van de nieuwe gemeente nooit Pajottegem zal verschijnen.”