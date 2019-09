Heibel over stabiliteit van Halse Bospoortbrug

De Vlaamse Waterweg raadt het stadsbestuur van Halle aan om de voetpaden op de Bospoortbrug af te sluiten. De brug is volgens de beheerder van het kanaal in te slechte staat. Het stadsbestuur gaat voorlopig niet in op de vraag.

Er zijn plannen om de Bospoortbrug in Halle over een paar jaren te vervangen door een nieuwe, maar volgens De Vlaamse Waterweg, die het Kanaal Brussel-Charleroi beheert, moet er omwille van de slechte staat van de brug nu al maatregelen worden genomen. Een ingenieur heeft aan het stadbestuur zelfs aangeraden om er geen fietsers en voetgangers meer te laten overrijden. Er zouden problemen zijn met de stabiliteit.

Het stadsbestuur bespreekt de kwestie morgen op de gemeenteraad, maar is niet meteen van plan om de voetpaden op de brug af te sluiten. Oppositiepartij N-VA vindt dat onaanvaardbaar, maar schepen van Openbare Werken Johan Servé sust. “We wachten nog altijd op de inspectieverslagen om meer duidelijkheid te krijgen. Het stadsbestuur heeft daar weken geleden De Vlaamse Waterweg al om gevraagd. De kwestie is blijkbaar niet zo dringend, gezien we nog geen antwoord ontvingen. Mocht de toestand van de brug echt zo slecht zijn, dan vragen we ons ook af waarom er dan wel nog auto’s en vrachtwagens over mogen rijden. We wachten dus op duidelijke en grondige informatie, alvoor we zo’n drastische beslissing nemen.”