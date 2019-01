Heilig-Hart & College (Halle) vrijgesproken voor pesterijen meisje

De ouders trokken naar de rechtbank toen ze een interne e-mail onder ogen kregen van de school waarin werd gesproken over de ‘soap’ rond het meisje dat een ‘horrorverhaal’ was geworden. Volgens hen had de school onvoldoende ingegrepen.



Op het proces liet de advocaat van de school weten dat er wel degelijk maatregelen werden genomen. Zo werd de klasindeling veranderd en het CLB ingeschakeld en werd het meisje persoonlijk opgevolgd. Nog volgens de advocaat van de school was er ook geen sprake van ‘onophoudelijk pestgedrag’, maar onderging het meisje twee moeilijke en emotionele periodes en moet er een onderscheid gemaakt worden tussen 'pestgedrag' en het 'pestgevoel' van het meisje.



De rechtbank sprak de school vandaag vrij. Volgens de rechter heeft het Heilig-Hart & College weldegelijk voldoende inspanningen geleverd en is er alleszins geen sprake van 'belaging'. Bovendien hadden de ouders de zaak volgens de correctionele rechter beter voor een burgerlijke rechtbank aangespannen.