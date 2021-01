Heilig Hart & College sluit campus Handbooghof na reeks besmettingen

De campus Handbooghof van het Heilig Hart & College in Halle sluit deze week de deuren. Enkele leerlingen hebben positief getest op de besmettelijke variant van het coronavirus. “De klasgenoten van deze leerlingen en de leerkrachten werden afgelopen weekend al meteen in quarantaine geplaatst en lieten zich vandaag in de loop van de dag testen”, zegt algemeen directeur Lander Van Medegael.

De beslissing om tot het einde van de week over te schakelen op afstandsonderwijs, werd in overleg genomen met de stad Halle genomen. “We doen het uit voorzorg”, legt algemeen directeur Lander Van Medegael toe. “Op deze manier kunnen we eerst de resultaten analyseren en de omvang van de besmettingen in kaart brengen om op basis van deze cijfers te bepalen of we met een gerust gevoel de school opnieuw kunnen openen. “

De komende dagen wordt bekeken wie zich zal moeten laten testen. “Er is op dit moment nog geen uitbraak, maar we blijven alert. Er zijn geen aanwijzingen dat er op dit moment linken zijn met de andere scholen op de campus, maar uit voorzorg vragen we wel aan alle leerkrachten met kinderen op de campus om extra voorzichtig te zijn en de komende dagen van thuis uit te werken”, besluit Van Medegael.