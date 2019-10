Heisa rond doodgeschoten reeën in Meise

In Meise hebben jagers een kudde reeën doodgeschoten. De reeën hadden de rozentuin van de Plantentuin Meise kaalgevreten en dus is het doodschieten volgens de directie een noodzakelijk kwaad. Gaia is niet te spreken over het voorval.

Begin juni werd in Plantentuin Meise nog een hele collectie rozen aangeplant. Het ging om rozen van alle uithoeken van de wereld. Helaas is van die rozen niet veel overgebleven. De jonge scheuten werden opgegeten door de reeën die zich in de plantentuin ophouden. Begin dit jaar werden in Plantentuin Meise nog ongeveer 30 reeën gespot. De dieren hebben het niet alleen op rozen gemunt, ook andere jonge planten vallen blijkbaar erg in de smaak.

Voor de directie van Plantentuin Meise was het moment aangebroken om in te grijpen. Ze ging aankloppen bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en daar werd beslist om de reeën af te schieten. In totaal werden zo al 14 reeën gedood.

Dierenrechtenorganisatie Gaia en Natuurpunt zijn kwaad dat de reeën werden gedood. Volgens hen waren er andere oplossingen, zoals het vangen van de reeën om ze dan elders uit te zetten.

Voor- en tegenstanders zijn het er over eens dat de oplossing wel eens tijdelijk zou kunnen zijn. Gevreesd wordt dat de populatie snel weer zal toenemen en dat de reeën dan weer op zoek zullen gaan naar jong en mals groen...