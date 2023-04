Hele dorp helpt mee met benefiet voor gezin dat woonst én café verloor bij brand

Het bijna honderd jaar oude café op de Vaartdijk in Nieuwenrode (Kapelle-op-den-Bos) brandde op zaterdagochtend 11 februari helemaal uit. Wendy en Kurt konden samen met hun twee dochters Anna (5) en Emma (15) net op tijd uit het brandende huis ontsnappen. “Maar we hadden helemaal niets meer”, zegt Wendy. “Werkelijk alles was vernield. Gelukkig zijn er veel vrienden, firma’s en mensen uit de buurt die ons steunen. Eerst met veel kledij en speelgoed, nu ook met een grote benefietactie. Het is echt hartverwarmend om zoveel steun te krijgen. Heel het dorp helpt mee.”



Ander leven

Wendy en Kurt missen het café. “We zijn het gewoon om altijd volk bij ons te hebben”, vertelt Wendy. “Het is een volledig ander leven nu. We wonen tijdelijk in een huurappartement in Blaasveld. Gelukkig ziet de eigenaar van het Schippershof en de woonst het zitten dat we er opnieuw het café uitbaten na de wederopbouw. Daarvoor zijn we enorm dankbaar. We hebben een tof cliënteel opgebouwd, vele vrienden gemaakt en dat willen we niet verliezen.” Wendy en Kurt hopen het café eind mei te kunnen heropenen.



Samen opgegroeid

Liefst veertig vrijwilligers verzamelden zondag 2 april in het Parochiaal Ontmoetingscentrum (POC) in Humbeek voor de grote spaghettibenefiet met een bar. “Kurt en Wendy zijn onze vrienden”, zegt vrijwilligster en mede-organisator Cathy Van Seghbroeck (39). “We zijn samen van kleinsaf met hen opgegroeid in dezelfde straten en wijk. De brand liet niemand van ons onberoerd.“ We zijn allemaal direct in actie geschoten om hen ook een hart onder de riem te steken. Na de schenking van kledij en andere spullen, was een spaghettifestijn het meest haalbare. Het is ongelofelijk hoe deze grote vriendengroep zich inspant om hen te helpen. Iedereen staat hier met een gouden hart.”