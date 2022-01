Hennepplantage die isolatiemateriaal en bier moest opleveren flopt

Met veel bravoure werden in juni 1,5 miljoen hennepplanten gezaaid op de voormalige site van Akzo Nobel aan de Leuvensesteenweg in Vilvoorde. Eens de planten volgroeid waren, zouden ze geoogst worden voor het maken van een natuurlijk isolatiemateriaal en het brouwen van een biertje. Maar dat is nooit gebeurd, want de oogst van de planten is volledig mislukt. Al stond dat misschien al in de sterren geschreven, blijkt nu.