Heraanleg Ring rond Brussel moet starten in 2025: “Mogelijk tien jaar lang werken”

De komende dagen worden in Kraainem, Zaventem en Machelen infomomenten gehouden over de heraanleg van de Ring rond Brussel. De verkeersknopen tussen Machelen en Zaventem worden als eerste aangepakt. “Bedoeling is om in 2025 met de werken te beginnen. We werken tegen de klok in richting het knooppunt van Groot-Bijgaarden. De werken duren mogelijk tien jaar”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap.

De voorbije jaren zijn al heel wat werken uitgevoerd aan de Ring rond Brussel. Nu komt ook de grote herinrichting stilaan in zicht. “Buurtbewoners hebben 30.000 flyers in de bus gekregen waarin ze uitgenodigd worden op de infodagen in Kraainem, Zaventem en Machelen”, zegt Marijn Struyf. “Daarbij worden de plannen volledig uit de doeken gedaan en kunnen de bezoekers door middel van virtual reality en een rijsimulator ervaren hoe de nieuwe Ring er zal uitzien als autobestuurder, maar ook als fietser of als je het openbaar vervoer neemt. Je zal onder meer kunnen ervaren hoe de verschillende knooppunten heringericht worden en compacter zullen zijn.”

De Werkvennootschap hoopt volgend jaar de vergunningen op zak te hebben. “In 2025 moet de schop echt de grond in gaan. We starten in de omgeving van Zaventem omdat die qua ontwerp het makkelijkst is, maar hier ook het draagvlak het grootst is. Stapsgewijs werken we richting Vilvoorde, de aansluiting met de A12, de zone Wemmel om te eindigen in Groot-Bijgaarden. Daar zijn de werken veel ingrijpender. Van zodra we vertrokken zijn, kunnen de werken tot tien jaar duren”, denkt Struyf.

Samen met de heraanleg van de Ring rond Brussel wordt ook het viaduct gerenoveerd en het knooppunt met de luchthaven aangepakt. “Uiteraard gaat dat extra verkeershinder geven bovenop de huidige drukte, maar daarna komt hier een parallelstructuur om het verkeer vlotter te laten doorstromen. Het is nu even eerst de eieren breken om daarna de omeletten te kunnen maken”, aldus Struyf.