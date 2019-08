Herdenkingsmoment Stan Vanhulle

Einde jaren '90, ten tijde van de strijd tegen de sluiting van Renault Vilvoorde, stond Stan Vanhulle altijd op de voorste rij. Vanhulle was ook PVDA-militant, bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar duwde hij nog de Vilvoordse PVDA-lijst. De bijeenkomst voor het herdenkingsevenement is om 14u30 aan de ingang van de voormalige Renaultfabriek in Vilvoorde, vandaar is er een optocht naar zaal Firma een eindje verderop aan de Schaarbeeklei waar om 15u00 de eigenlijke herdenking plaatsvindt.