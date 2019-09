Herinrichting Assesteenweg start

“Bedoeling van de werken is de kruispunten van de Assesteenweg met de Essenestraat, de Steenvoordestraat en de op- en afritten van de E40 veiliger te maken voor alle weggebruikers”, legt Anton De Coster van Wegen en Verkeer uit. “Tijdens de werken zal er ernstige hinder zijn op de Assensteenweg en in de omgeving.” In een eerste fase wordt er gewerkt met tijdelijke verkeerslichten en mag het verkeer beurtelings door. Wie van de autostrade komt met verplicht richting Asse rijden. “Het verkeer dat dat niet in Ternat moet zijn, raden we aan om de omleidingen naar de E40 via de N8 en de N9 te volgen”, aldus nog De Coster. De eerste fase zou begin november achter de rug moeten zijn.