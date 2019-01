Herinrichting kruispunt Bergensesteenweg maanden uitgesteld

De herinrichting van het kruispunt van de Bergensesteenweg met de Georges Wittouckstraat in Sint-Pieters-Leeuw heeft enkele maanden vertraging opgelopen. Distributiebeheerder Eandis kan later dan voorzien starten met voorbereidende werken.

Het kruispunt staat al enkele jaren op de lijst van de zogenaamde 'zwarte punten', waar veel ongevallen gebeuren. Enkele jaren geleden werd daarom beslist om het kruispunt grondig te vernieuwen. Normaal moest die herinrichting al in 2017 starten, maar de werken liepen heel wat vertraging op door de onteigeningsprocedure van een huis dat moest afgebroken worden.

Dat huis is intussen tegen de vlakte, maar opnieuw heeft de herinrichting maanden vertraging opgelopen. Normaal moesten de werken binnenkort starten, maar die worden nu verschoven naar het najaar van 2019. Reden? Eandis had de voorbereidende werken nu gepland, maar kan die pas in juni van dit jaar uitvoeren. De distributiebeheerder moet onder meer leidingen verplaatsen en vernieuwen.

De herinrichting moet het zwarte kruispunt compacter maken en veiliger voor alle weggebruikers en er moet een betere doorstroming komen van de lijnbussen doordat er een busstrook richting Halle wordt aangelegd.