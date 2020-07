Herinrichting op- en afrit Koningslo start binnenkort

Bedoeling is om dit najaar nog te starten met de herinrichting van het op- en afrittencomplex 6 ‘Vilvoorde-Koningslo’. “Dat zal veiliger en compacter worden, met een vliegende fietsbrug die de Ring zal kruisen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “Ook de H. Henneaulaan in Zaventem wordt heringericht. De brug is er nu niet veilig voor de zachte weggebruiker. Ook hier wordt de situatie voor alle weggebruikers veel veiliger, en wordt ook ingezet op de fiets en openbaar vervoer. Bovendien worden meteen twee bruggen in slechte staat vervangen.”

De werken in Vilvoorde-Koningslo zijn net als die in Zaventem deel van de 12 quick-wins die de Vlaamse overheid gaat realiseren op en rond de Ring. “Met De Werkvennootschap zetten we volop in op een leefbare, vlotte en veilige Vlaamse Rand. De eerste realisaties binnen ‘Werken aan de Ring’ zijn een feit: De Ringtrambus, Mobipunten en fietssnelwegen. We zetten in op snelle resultaten via de quick-wins. Het gaat om fietssnelwegen, ecoducten en verbeteringen aan de Ring zelf.”