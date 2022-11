Herman bouwt oud station van Schepdaal na in miniatuur

De 86-jarige Herman De Vriendt uit Dilbeek doe opnieuw vele monden openvallen. Herman is in de gemeente al jaren bekend als de man die bekende Dilbeekse gebouwen nabouwt en dit keer pakt hij uit met een reconstructie van de tramsite in Schepdaal. Wij gingen eens kijken naar het nieuwste kunstwerk.

het Huisje Mostinckx uit Sint-Martens-Bodegem, café De Koekoek in Asse en het oude winkeltje van Jeanne van Lijvates in Zellik: allemaal zijn ze al vereeuwigd door Dilbekenaar Herman De Vriendt. Aan zijn verzameling miniatuurwerken voegt hij nu het oude station van Schepdaal toe, dat nu dienst doet als trammuseum. “Het zijn alleen maar locaties waar ik goede herinneringen aan heb”, zegt Herman. “Als het mij niet aanstaat, durf ik een hamer nemen en alles stuk slagen. Dat ik kritisch ben voor mezelf en mijn werk? Dat moet, want alles moet mooi zijn. Je ziet dat de gebouwen tot in de kleinste details zijn afgewerkt.”