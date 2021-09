Herman Van Rompuy schrijft 'Mijmeringen': "Ik voel me een beter mens door corona"

Wie gerekend had op zijn politieke memoires of een verslag van de nationale en internationale politiek komt bedrogen uit. Het boek is een bundeling van hoogstpersoonlijke dagboeknotities en haiku’s. De titel ‘Mijmeringen’ is dus niet lukraak gekozen. Herman Van Rompuy is al jaren een fervent beoefenaar van de haiku, een Japanse dichtvorm die wordt geschreven volgens strikte regels. De korte versjes zijn meestal geïnspireerd op een ervaring in de natuur en vaak nogal zen. In zijn jongste boek ‘Mijmeringen’ is een honderdtal niet eerder gepubliceerde haiku’s van hem opgenomen, maar de hoofdbrok bevat dagboeknotities uit de periode 2004 - 2020 en die gaan nauwelijks over politiek. “’s Avonds kijk ik altijd na wat er mij in de voorbije dag is opgevallen”, vertelt Van Rompuy. “Een ontmoeting die je gehad hebt, een boek dat je gelezen hebt, een activiteit die je gedaan hebt, maar meestal buiten de politiek. Ik voelde nooit de nood om ’s avonds mijn politieke dag nog eens over te doen.” ‘Mijmeringen’ van Herman Van Rompuy verscheen bij uitgeverij Davidsfonds.