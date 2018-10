Hermans bokst tegen tweevoudig Olympisch kampioene Shields voor wereldtitel

Geen revanche tegen Alicia Napoleon, maar een absolute topkamp tegen tweevoudig Olympisch kampioen boksen Claressa Shields. Femke Hermans weet wat haar te wachten staat op 8 december in New Jersey, in de Verenigde Staten.

Het moet het hoogtepunt in de carrière van Femke Hermans zijn, de kamp op 8 december. Niet tegen Napoleon, maar wel tegen Claressa Shields. In Het Laatste Nieuws geeft Hermans manager Alain Dellon tekst en uitleg bij die verrassende wending in het Amerikaanse avontuur van Hermans.

"Alles wees erop dat Femke en Napoleon elk hun wereldtitel in de schaal gingen leggen in december, maar de Amerikaanse hield ons wekenlang aan het lijntje. Het bleek dat ze achter onze rug een kamp tussen haar en Shields probeerde te regelen. De manager van Shields heeft daarop ons gecontacteerd," aldus Dellon.

Claressa Shields is een absolute wereldtopper. De Amerikaanse is op haar 23ste al tweevoudig Olympisch kampioen, namelijk in 2012 en 2016. Zij is de eerste vrouw die er in slaagt om een Olympische titel te verlengen. Van haar 78 amateurkampen, won ze er 77. Haar 6 profkampen won ze allemaal.

"Ik zal de kamp van mijn leven moeten boksen, maar ik ga de strijd aan. We gaan terug naar de middengewichten om te boksen voor de WBC-, IBF-, WBA- en/of WBO-titel," zegt Femke Hermans.