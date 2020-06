Heropening horeca: uitgebreide terrassen en kortingsbonnen in Halle

Vanaf vandaag mogen cafés en restaurants opnieuw de deuren openen, mits het naleven van een aantal coronamaatregelen. In Halle worden daarom de terrassen maximaal uitgebreid en worden er infoaffiches en ‘wachtstickers’ verspreid. Al wordt er ook gerekend op ‘het gezond verstand van iedere klant’, klinkt het in een persbericht. Om de horecazaken te ondersteunen, start Halle ook met het tweede luik van de Halle Trakteert-actie.

De horecasector haalt opgelucht adem nu de zaken weer open mogen gaan. De voorbije dagen is dan ook hard gewerkt om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen die heropenen mogelijk moeten maken. Zo moet er een afstand van anderhalve meter zijn tussen de verschillende tafels (en klanten). De stad Halle sloeg daarom de handen in elkaar met Horeca Vlaanderen en de Verenigde Handelaars.

Allereerst is er met elke horeca-uitbater bekeken of het terras kan worden uitgebreid. Buiten afspreken is nog altijd een beter idee dan binnen samen te komen. Ook vergroot een terrasoppervlakte de kansen op een rendabele opening. De stad voorziet voor de horecazaken ook heel wat stickers en affiches. Die moeten je helpen de afstand van 1,5 meter te bewaren en herinneren je aan de afspraken, zoals vooraf reserveren in een restaurant en of de zaak ook thuisleveringen doet.

Halle Trakteert-bonnen

Om de horecazaken nog meer te ondersteunen, trakteert Halle al wie naar een café of restaurant trekt met de ‘Halle Trakteert-bonnen’. Eerder werd dat systeem ook gebruikt om de handelaars te ondersteunen. Concreet koop je een waardebon aan om uit te geven in een horecazaak en krijg je daarbij tien procent korting. De waardebonnen vind je via de website van de stad Halle.