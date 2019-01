Herstellen waterlek Fazantenlaan duurt drie weken

Volgende week maandag starten in de Fazantenlaan in Sint-Pieters-Leeuw de herstellingswerken aan het waterlek Die zullen ongeveer drie weken duren.

Het lek in de waterleiding veroorzaakte in de nacht van 20 op 21 december een krater van vijftien meter op vijftien en was zo'n vijf meter diep. Veertig huizen liepen hierbij onder water en vijf gezinnen werden geëvacueerd. De schade aan de getroffen woningen is groot.

De voorbije dagen werd gekeken hoe de herstellingen uitgevoerd moeten worden. "Om de waterleiding te herstellen moeten eerst alle nutsleidingen voor elektriciteit, gas, telenet en dergelijke worden herlegd en mogelijk vernieuwd. Tot slot zal ook het wegdek hersteld moeten worden. Als het weer meezit, zullen de werken een drietal weken duren, " zegt burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Luc Deconinck (N-VA).

Tijdens de werken blijft de Fazantenlaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Maar volgens de gemeente zal dat weinig problemen geven. "De straat krijgt enkel plaatselijk verkeer te verwerken. Voor de omwonenden zal de hinder tijdens de werken tot een minimum beperkt blijven. Zo blijven de huizen op elk moment bereikbaar," besluit Deconinck.