Het aantal sociale woningen stijgt in Linkebeek van 1 naar 12

Welgeteld één sociale woning stond er tot voor kort in de gemeente Linkebeek en daar is nu verandering in gekomen zonder bij te bouwen. Door een administratieve ingreep worden twaalf appartementen voor senioren in het Hof Roger Thiéry voortaan erkend als sociale woning. Dit najaar zou het aantal nog verder stijgen naar 32, als het project in de Molenstraat afgewerkt is.

170.000 Vlamingen staan op dit moment op de wachtlijst voor een sociale woning. Er zijn er niet genoeg. Daarom moet iedere Vlaamse stad of gemeente voldoen aan het zogenaamd 'bindend sociaal objectief.' Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen: “Een bepaald percentage van het woonpatrimonium moeten sociale woningen zijn. Met dat bindend sociaal objectief hebben we die doelstelling duidelijk gezet. We doen dat in Vlaanderen redelijk goed, de meeste gemeenten komen in de buurt of gaan zelfs over die doelstelling.”

Maar daar is Linkebeek helaas niet bij. Vijftig sociale woningen moeten er zijn, maar tot voor kort stond de teller welgeteld op één. Al komt dat niet doordat het bestuur en het OCMW geen inspanningen doen. Bart Vranken, Directeur Woonpunt Zennevallei: “'t Zit zo dat Linkebeek sociale woningen had gebouwd, maar die waren niet in regel met de Vlaamse regels, waardoor ze niet meetelden. De inspanningen werden niet gehonoreerd. Wat hebben wij nu afgelopen jaar gedaan? We hebben het beheer van die woningen overgenomen, ze helemaal geregulariseerd. Daardoor zijn dat nu sociale woningen.”

Dit najaar zou het aantal nog verder stijgen naar 32 als het project in de Molenstraat afgewerkt is.

