Pajottenland verwijst naar de naam van de streek: het Pajottenland. De naam haalt het voor Heidemark. In de eerste fase werden meer dan 1.230 voorstellen ingediend, daarna koos een jury vijf mogelijke namen. Tijdens de finale stemronde werden er in totaal 5.225 geldige stemmen, digitaal en op papier, uitgebracht op één van de mogelijkheden. "De inwoners waren bewust bezig met de nieuwe naam. Die betrokkenheid toont dat mensen samen willen bouwen aan onze nieuwe gemeente", zegt burgemeester van Gooik Gunther De Wilde.

Pajottegem wordt mee opgenomen in de definitieve fusiebeslissing die op donderdag 21 december voorligt bij de gemeenteraden van Galmaarden, Gooik en Herne. Daarna wordt de naam opgenomen in het gezamenlijk voorstel tot fusie dat wordt ingediend bij de Vlaamse Regering. Het uiteindelijke fusiedecreet zal de definitieve naam van de nieuwe gemeente bevatten. "Zodra de fusie op de gemeenteraden is goedgekeurd, kunnen we, samen met de inwoners en medewerkers, verder werken aan de toekomst van de nieuwe gemeente", zegt burgemeester van Herne Kris Poelaert.

Pajottegem veroorzaakte de voorbije weken heel commotie in andere Pajotse gemeenten. Zo stuurde Roosdaal en Lennik een brief om de naam als mogelijkheid te schrappen. Ook enkele heemkundige kringen spraken zich uit tegen de naam. "Wat als die gemeenten nu naar de provinciegouverneur stappen?", vraagt Galmaards oppositieraadslid Henk Goegebuer van Gemeentebelangen zich af. "Dan dreigen we in een lange juridische strijd te vervallen."

Burgemeester Kris Poelaert denkt dat het zover niet zal komen. "We hebben alle stappen doorlopen die we moesten doorlopen. Juridisch is alles gecontroleerd, we zijn te rade gegaan bij de provinciegouverneur en het Ministerie van Binnenlands Bestuur en een gerechtsdeurwaarder heeft de stemming onafhankelijk opgevolgd."