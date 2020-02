Het verhaal van atlete Hanne Verbruggen uit Herne: op naar kwalificatie Olympische Spelen

Atlete Hanne Verbruggen uit Herne schrijft een onwaarschijnlijk verhaal. Ze begon pas vijf jaar geleden met atletiek, maar werd intussen al vier keer Belgisch kampioen, en dat op verschillende loopafstanden. Momenteel staat Hanne aan de leiding van de Crosscup veldlopen. Als ze zondag de manche in Rotselaar wint, is de eindwinst binnen.

Zondag is een belangrijke dag voor Hanne Verbruggen. Als ze dan de wedstrijd in Rotselaar wint, is ze niet alleen zeker voor de eindwinst in de Crosscup, maar is ze ook Vlaams kampioene. Maar de concurrentie in Rotselaar is niet mals. Vooral de Britse Kate Holt en zeker het Nederlandse fenomeen Jasmijn Bakker zullen de atlete uit Herne het vuur aan de schenen leggen.

Verbruggen is fulltime leerkracht biologie. Toch slaagt ze er de voorbije jaren in om een prachtig palmares te lopen. Hanne werd Belgisch kampioen op de 5000 en 10.000 meter op de piste. Ook op straat presteert ze knap met Belgische titels op de 10 kilometer en de halve marathon. Op 23 februari wil ze in het veldlopen op de Crosscup van Brussel haar eerste Belgische titel pakken. Maar hét hoofddoel dit jaar is de kwalificatie voor de Olympische Spelen op de marathon. Op 19 april wil Hanne tijdens de marathon van Wenen die kwalificatie pakken. Daarvoor moet ze onder de 2 uur 30 minuten en 15 seconden lopen