Hevige brand veroorzaakt zware schade in café

Zaterdagavond woedde een hevig brand in café ’t Sas aan de Brusselsesteenweg in Brussegem bij Merchtem. Er vielen geen gewonden, het café was dicht. De schade is wel groot

De brandweerzone Vlaams-Brabant West rukte zaterdagavond rond 20.30 uur uit voor een brand in café ‘t Sas aan de Brusselsesteenweg in Ossel. “Er stond een garagebox achter het café aan de Kasteelstraat in brand”, zegt burgemeester Maarten Mast (Lijst 1785). “Het café was niet open en er vielen gelukkig geen gewonden. De brand woedde wel heel hevig en de achterzijde met de garagebox aan het café liepen zware schade op. Het pand is onbewoonbaar verklaard. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar er is geen sprake van brandstichting. De brandweer kon gelukkig voorkomen dat het vuur kon doordringen tot een ruimte waarin ook gasflessen en een brandstoftank staan.” Café ’t Sas is sinds de lockdown omwille van de coronamaatregelen ook niet meer open geweest.