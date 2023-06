Historisch kerkhof ontdekt bij werken aan Heldenplein: “Een schat aan informatie”

Het is een oplettende kraanman die tijdens de werken een menselijk bot ontdekt heeft. Daarna zijn tal van archeologen in actie geschoten. Het resultaat van hun opgravingen levert een eeuwenoud kerkhof op dat heel mooi bewaard is. “Er werden al een 50-tal skeletten ontdekt rond de huidige 14de eeuwse gotische kerk. Volgens de schattingen zullen we mogelijk bij 200 uitkomen. We dateren de skeletten voorlopig tussen de 14de eeuw en1840 toen het kerkhof in onbruik is geraakt”, Doet Nandy Dolman van BAAC Vlaanderen Archeologie het verhaal.

Volgens de stad Vilvoorde gaan de resten zelfs terug tot de 10de eeuw, al is dat nog niet bevestigd. “Er is sprake van een Romaanse voorganger van die kerk en de kans is groot dat er ook al begraving was. Maar het is niet zeker of we dat hieraan kunnen koppelen. We zullen afwachten of we materiaal tegenkomen dat ouder is dan de 14de eeuw”, zegt schepen van Cultuur Moad El Boudaati. “Het gaat zowel om mannen, vrouwen als kinderen. De kisten zijn vergaan maar de kistnagels hebben we wel nog gevonden waardoor we de vorm kunnen reconstrueren. Er is ook één muntje gevonden. Een specialist zal zich hier over buigen.”

Er komt sowieso een uitgebreid onderzoek naar de vondsten. “Dit is een gigantische schat aan informatie”, zegt archeologe Nandy. “Het zal een beeld geven van hoe de voorgangers van de huidige Vilvoordse bevolking geleefd hebben. Hebben zij armoede of hongersnood gekend, waren ze rijk, jong of oud,... In de 14de eeuw was Vilvoorde al een belangrijk centrum. De populatie was al vrij groot.”

De opgravingswerken zouden - bouwverlof inbegrepen - normaal tot half augustus duren. Het Ringtrambus-project van De Werkvennootschap in Vilvoorde zal uiteindelijk geen vertraging oplopen door de vondst.