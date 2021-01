Hoe ver staat jouw gemeente met de vaccinaties?

De Pajotse gemeenten Pepingen en Gooik hebben tot op vandaag het grootste aandeel van hun volwassen bevolking gevaccineerd in onze regio. In Pepingen gaat het om 4,2% van de inwoners ouder dan 18 jaar, in Gooik om 3,6%. Dat blijkt uit cijfers van de Vaccinatieteller. Het gaat wel uitsluitend om vaccinaties in woonzorgcentra.

Tot en met 24 januari werden in Halle-Vilvoorde bijna 8.900 dosissen van het coronavaccin toegediend. Goed voor 1,9% van de volwassen bevolking in onze regio. Dat zegt de Vaccinatieteller, een tool die het aantal vaccinaties in Vlaanderen bijhoudt. Pepingen en Gooik staan het verst om hun volwassen bevolking te beschermen. Een mogelijke verklaring is het feit dat het kleinere gemeenten zijn met een relatief laag inwonersaantal, maar wel waar twee of meer woonzorgcentra zijn. Voorlopig wordt er enkel in die woonzorgcentra gevaccineerd.

Mogelijk ligt het aantal gevaccineerden hoger omdat de registratie van de vaccinaties een tijdje kan duren. Deze week worden in Vlaamse woonzorgcentra nog eens 43.000 dosissen van het coronavaccin toegediend. Het Agentschap Zorg en Gezondheid meldt dat het op schema zit om tegen het einde van deze maand alle inwoners van woonzorgcentra en de personeelsleden te vaccineren.



Hier vind je de vaccinatiegraad van de volwassen bevoling in alle gemeenten van Halle-Vilvoorde: