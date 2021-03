Hof van Cassatie verwerpt beroep van Monster van Vilvoorde: straf definitief

De dertiger uit Vilvoorde maakte zich jarenlang schuldig aan de mishandeling van zijn dochters. De kinderen werden niet alleen seksueel misbruikt, maar moesten ook extreme lijfstraffen ondergaan. Zo beschoot hij hun genitaliën met een loodjesgeweer en blies hij dartspijlen naar hen met een blaaspijp.

De man hing ook de hond van het gezin op aan een boom, voor de ogen van zijn toenmalige vriendin. Die vrouw werd in de loop der jaren, samen met nog drie slachtoffers, ook onmenselijk behandeld. In eerste aanleg werd de Vilvoordenaar veroordeeld tot 18 jaar cel. In beroep werd die straf verhoogd naar 18 jaar cel met een bijkomende terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van 10 jaar. Hij kreeg die zwaardere straf omdat het hof van oordeel was dat er voldoende elementen waren om hem schuldig te verklaren aan het seksueel misbruik van zijn dochters, in tegenstelling tot de correctionele rechtbank.

De man berustte niet in zijn straf en trok naar het Hof van Cassatie, maar dat besliste nu om zijn beroep te verwerpen. De man krijgt geen nieuw proces en zijn veroordeling is definitief.