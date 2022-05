Hondenlosloopbos Kampenhout: "Perfecte plaats om zich uit te leven"

In Kampenhout is een hondenlosloopbos geopend achter de gemeentelijke sporthal. Het omheinde bos is de eerste openbare plek in Kampenhout waar honden vrolijk en vrij mogen rondrennen en met hun soortgenoten kunnen ravotten. “Het is de perfecte plaats voor een hond om zich uit te leven in de natuur en ook ideaal voor baasjes die geen of een kleine tuin hebben,” reageert schepen van Dierenwelzijn Gwenny De Vroe (Open VLD).