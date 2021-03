Hondenschool vreest te moeten sluiten door dreigend parkeergebrek

De Hondenschool 'De Roedel' in Peizegem nabij Merchtem vreest de deuren te moeten sluiten. In een open brief uiten ze hun ongenoegen over het verdwijnen van parkeermogelijkheden voor hun 350 leden.

De hondenschool De Roedel in Peizegem is al meer dan 20 jaar actief in het Maerschalkbos. Daar werden enkele maanden geleden bomen gekapt omdat ze een gevaar vormden. De hondenschool kreeg de garantie dat het mocht blijven, maar volgens hen wordt dat straks onmogelijk omdat de gemeente de terreinen wil herplanten.

“De gemeente gaat ons de parking via de Groenstraat volledig afsluiten waardoor we niet meer aan de terreinen raken van de hondenschool”, zegt Gilbert De Baerdemaeker, voorzitter van De Roedel. “Als de gemeente ons geen oplossing wil aanbieden zijn wij ten dode opgeschreven. Wij hebben zelfs niet de kans gekregen om samen te zitten met de buurt om te bekijken wat mogelijk is. Ik vind dat nalatigheid van de gemeente.”

Merchtem engageerde zich twee jaar geleden om de hondenschool te regulariseren. Want eigenlijk hoort die niet thuis in bosgebied. “Door hun aanwezigheid te regulariseren geven we hen bestaanszekerheid”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Lien Casier. “Maar als we ook de parking regulariseren, zou de oppervlakte van het Maerschalkbos met zo’n 40% afnemen. Dat willen we niet.”

Daarom zullen de leden van de hondenschool zich 200 meter verder moeten parkeren op het Statieplein. Maar volgens de hondenschool is daar veel te weinig plaats om de leden een parkeerplek te geven.