Honderd jaar jaarmarkt in Wemmel: “Van 2.500 naar meer dan 17.000 inwoners”

De jaarmarkt in Wemmel blaast 100 kaarsjes uit. De voorbije eeuw kon die zes keer niet doorgaan, tijdens de oorlogsjaren en de coronapandemie. “Het is dus eigenlijk de 94ste editie, maar de jaarmarkt zelf bestaat wel 100 jaar”, vertelt Freddy Van Assche, voorzitter van het jaarmarktcomité. “Wemmel is in 1923 een dorp met zo’n 2.500 inwoners, die in ongeveer 450 huizen of boerderijen wonen. Landbouw is dan de belangrijkste economische activiteit. In tegenstelling tot vele andere jaarmarkten, was de handel van vee niet het opzet van de Wemmelse jaarmarkt. Het doel was van bij het begin om Wemmelaars bijeen te brengen. “

Vandaag zijn er in Wemmel nog vijf landbouwbedrijven, maar is het aantal inwoners gestegen tot meer dan 17.000 inwoners. “De economie wordt beheerst door de dienstensector. Maar wat er niet veranderde in Wemmel, is dat er de eerste maandag na 15 augustus een jaarmarkt wordt georganiseerd. Nog steeds, in de geest van 100 jaar geleden, is het doel om Wemmelaars bijeen te brengen”, zegt penningmeester Ivan Van Zeebroeck. “Het jaarmarktcomité en de Wemmelse verenigingen slaan de handen in elkaar om een weekend vol feestelijkheden te organiseren met als kers op de taart de jaarmarkt waarin veeprijskampen nog steeds een centrale rol spelen.”

Nieuw dit jaar is een prijskamp voor Wemmelse zonnebloemen. “Het jaarmarkcomité bezorgde alle Wemmelse schoolkinderen deze lente zonnebloemzaden en een instructieblaadje om zonnebloemen te telen”, gaat Van Zeebroeck verder. “Analoog aan de veeprijskampen, worden deze zonnebloemen op de jaarmarktdag gekeurd door een deskundige jury. De kinderen die de grootste, mooiste, hoogste, kleurrijkste, speciaalste… zonnebloem teelden, zullen beloond worden met mooie prijzen. ”