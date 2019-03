Hugo Broos weer coach op het hoogste niveau

Hugo Broos uit Humbeek bij Grimbergen is opnieuw trainer. Gert Verheyen gooide gisteren de handdoek als coach van eersteklasser Oostende en Broos - sportief directeur bij de club - neemt over.

KV Oostende miste op een haar na de bekerfinale en verzekerde zich van het behoud maar het puurde uit de laatste 10 matchen amper 5 punten en won al maanden niet meer.Gert Verheyen besloot daarom zelf de verbintenis als T1 te verbreken. Oostende gaat op zoek naar een nieuwe coach en intussen neemt Broos over. Franky Van der Elst zal de Humbekenaar bij staan als assistent-trainer. Broos staat met Oostende nu op de twee na laatste plaats en speelt vanaf begin april play-off 2.

Hugo Broos is sinds 1 maart vorig jaar aan de slag in Oostende als sportief directeur; het was zijn eerste opdracht sinds hij in 2017 werd ontslagen als bondscoach van Kameroen. Hugo Broos wordt in april 67 jaar.