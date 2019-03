In de Stationsstraat in Liedekerke is een rijwoning afgelopen nacht volledig uitgebrand. De bewoners, die reeds sliepen, konden gered worden dankzij de opmerkzaamheid van hun buren en een voorbijganger.

Huis gaat volledig op in de vlammen

Even voor middernacht werd het vuur opgemerkt door een voorbijganger en door de bewoners van de aanpalende huizen aan weerszijden van de getroffen woning. De benedenverdieping van het huis stond toen al in lichterlaaie. De bewoners lagen op dat ogenblik te slapen maar zijn vermoedelijk gewekt door de rookontwikkeling in het huis. Ze werden met brandwonden en rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het huis werd door het vuur volledig in de as gelegd. De brandweerzone Vlaams-Brabant West, met ploegen uit Asse en Lennik, kon wel voorkomen dat de brand oversloeg naar de beide aanpalende woningen. Wat de brand veroorzaakt heeft, is nog niet bekend. (Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West / Mozkito)