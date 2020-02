Huisvestingsmaatschappij belooft renovatie Cantillonwijk

De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuivesting gaat de 55 woningen in Ternatse woonwijk Cantillon onder handen nemen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Bewoners kloegen de voorbije maanden over de staat van de woningen.

Vochtproblemen, uitvallende verwarming of ramen en deuren die niet goed sluiten. Het zijn maar enkele problemen waarover de bewoners van de Cantillonwijk vorige maand kloegen in Het Laatste Nieuws. De sociale woonwijk dateert uit de jaren '70 en kan na een halve eeuw aan grondige opsmukbeurt gebruiken. Dat beseft nu ook de huisvestingsmaatschappij, die de bewoners onlangs een brief stuurde.

"Wij benadrukken dat wij al het nodige blijven doen om de leefbaarheid te handhaven en de bewoners noch letterlijk, noch figuurlijk in de kou te laten staan. Wij zijn van oordeel dat de woningen een grondige opsmuk nodig hebben. De renovatie van 55 woningen is intussen gestart. We vragen de inwoners ook om technische problemen meteen te melden", zegt Els Du Bois, directeur van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting, in de brief.

Foto: Google Maps