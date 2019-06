Aan de brug van Humbeek ligt dezer dagen één groot stort. Dat is volgens burgemeester Selleslagh het gevolg van een probleem met de ophaling van het huisvuil. Hij belooft dat vandaag de boel wordt opgeruimd.

Huisvuilophaling aan brug Humbeek loopt in het honderd

Nu de brug van Humbeek al een paar maanden gesloten is, zijn er speciale containers gezet waar de buurtbewoners hun huisvuil in kunnen gooien. Maar die containers worden blijkbaar niet snel genoeg leeggemaakt en dus gooit iedereen z’n vuilnis op een hoop ernaast. Het resultaat is intussen één groot stort, waar mensen ook autobanden en dergelijke bij hebben gegooid. Burgemeester Chris Selleslagh maakt zich sterk dat het stort vandaag wordt opgeruimd.

Foto: Peter Van den Abeele