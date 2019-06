Hulpverleners ontwerpen mee nieuwe MUG-wagen

Bij Volvo-garage Sterckx-De Smet in Zellik was gisteren een delegatie van de spoeddienst van het UZ Brussel te gast. Gelukkig niet om er mensen in nood te redden, maar wel om een gloednieuwe MUG-wagen in ontvangst te nemen. Opvallend, de hulpverleners mochten de wagen zelf mee ontwerpen.